Эксперты: правительство не сможет поддерживать прежний уровень жизни латвийцев

Правительство не может себе позволить обеспечить всем жителям Латвии тот же уровень жизни, который был до российского вторжения в Украину, за счет бесконечного увеличения программ поддержки. Поэтому жителям придется жить скромнее, заявили эксперты по экономике в программе "Kāpēc" на "Delfi TV".

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Для снижения влияния кризиса уже принят ряд мер поддержки. В частности, правительство Латвии планирует покрыть половину прироста расходов на отопление, стала более доступной жилищная субсидия, введены надбавки для пенсионеров, обеспечены другие меры поддержки. Но в условиях, когда рост потребительских товаров достиг 21,5 %, государство не сможет покрыть весь рост цен для всех. Поэтому латвийцам придется жить скромнее .

В Латвии отсутствует жизненная философия индивидуальной ответственности, считает секретарь Совета фискальной дисциплины Нормундс Малначс. Он не согласен с тем, что "плохое правительство ничего не делает".

Малначс напомнил, что высокие цены на энергоресурсы связаны с вторжением России в Украину, и правительство Латвии не может решить эту проблему в один момент, обеспечив всем тот уровень жизни, который был до войны. "Надо жить скромнее", — добавил он.

Если даже при всех мерах поддержки домохозяйства не смогут оплачивать свои счета, у них есть возможность обратиться в Социальную службу с просьбой о жилищном пособии. По словам заместителя госсекретаря Министерства благосостояния Элины Целмини, пособия присуждаются путем оценки доходов и расходов домохозяйства.

"Если почувствуем, что пособий недостаточно, их можно будет легко скорректировать, увеличив пороги расходов. Но и обоснованность поддержки тоже будет оцениваться: общество вряд ли сочтет оправданным помощь семьям с тремя автомобилями", - добавила представитель Минблага.

В Министерстве благосостояния не рекомендуют новые меры поддержки (например, перераспределение "вертолетных денег" между всеми) одновременно с уже реализованными мерами - это будет дорогим и неэффективным расходом бюджетных средств.

Мальначс добавил, что поддержку можно увеличить, но надо подумать, нужно ли это, потому что у страны другие приоритеты, а в Украине продолжается война.

"Если у нас есть резервы, это не значит, что их нужно использовать до последнего в начале отопительного сезона. Бюджет — это не бесконечная сумма денег, которую "плохие чиновники никому не хотят давать", - напомнил представитель Совета фискальной дисциплины

В свою очередь исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетики и энергостроительства Гунарс Валдманис напомнил, что "поддержка", которая ничего не стоит, тоже снижает температуру в доме.

Экономист Банка Латвии Олег Красноперов отметил: важно, чтобы поддержка населения в предстоящий отопительный сезон была эффективной и достаточной, но она должна быть краткосрочной, чтобы мотивировать людей самим думать об энергоэффективности.