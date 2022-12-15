Эксперты про Rail Baltica: когда запустят и куда поведут старая и новая колеи

Чем отличаются "русская" и "европейская" колеи? Как в Латвии они будут сосуществовать? Кто и куда будет ездить? Как подсчитают затраты и цены на билеты? В чем военное значение Rail Baltica? На эти вопросы в передаче "Открытй разговор" на LR-4 ответили экс-министр сообщений Талис Линкайтс и председатель правления Rail Baltica Агнис Дриксна.

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За 30 лет независимости Латвия существенно отстала от Литвы, Эстонии и Польши по качеству инфраструктуры — железных и автодорог, признал Линкайтс. И предложил новому правительству продолжить его курс на оптимизацию железной дороги, которая в свете войны стала еще больше убыточной, но должна оставаться основой транспортной системы. В том числе и для передвижения военных грузов.

Что со "старой" дорогой. "Прибыльность железной дороги, как организма, в нынешних геополитических условиях и объемах грузов невозможна — это признала оценка аудита, — сообщил Линкайтс. — В Литве выделили 100 млн евро для поддержания железной дороги, в Латвии — около 30 млн евро, еще столько же планируют на следующий год. Надо сохранить все функции — пассажирские перевозки, внутренние и грузовые из других стран. Менять алгоритмы и процессы, снижать затраты, которые за последние годы ужались на треть. Уволено больше 3300 человек".

Что с новой дорогой. Продолжается строительство Rail Baltica, для которой сооружается другая колея — не привычная "русская пятифутовая" 1520 мм, а европейская — 1435 мм. На центральном вокзале системы интегрируются: например, там будут встречаться поезда из Даугавпилса и Берлина, а в логистический центр Саласпилса приходить грузы по одной колее — из порта или Украины (новое перспективное направление), а потом перегружаться на грузовой поезд RailBaltica, рассказал председатель правления RB Агнис Дриксна.

Сколько стоит RB. Предварительно проект оценивался в 6 млрд евро. Дриксна не скрывает, что в связи с инфляцией расценки на амбициозный проект века растут — по отдельным позициям в 3, 4, а то и 10 раз. В следующем году будет закончен анализ приобретений и трат, в 2024 году новые оценки станут яснее. Но ЕС по-прежнему считает проект стратегическим на уровне Европы и готов софинансировать 85%.

Зачем нужна RB. "Балтия всегда была на наружной границе с Россией и с агрессивным соседом. Европа это понимает, — объяснил Дриксна. — Но по транспорту туда трудно добраться, если будет необходимость. А железная дорога — лучший способ логистики. В том числе и для военных нужд. Никто не скрывал три цели Rail Baltica — гражданские грузы, пассажирские и военная мобильность".

Что соединит RB. RailBaltic должна изменить всю экономику региона. Возможность добраться до Таллина не за четыре, а за два часа изменит ситуацию в корне. Это будут уже не три маленьких балтийских страны, а Балтийский регион. Новая дорога нужна уже сейчас, утверждает Линкайтс, потому что война изменила направление грузопотоков — большинство идет в направлении Европы и Скандинавии.

На макроуровне предполагается транспортный коридор трех морей — Балтийского, Черного и Эгейского. RB поможет улучшить и внутреннюю мобильность региона — запланировано 16 региональных станций. К примеру, будет железнодорожная связь с Бауской и Салацгривой.

Какой план. Rail Baltica в Латвии будет собственностью государства — которое определит управляющего. Сейчас это Eiropas dzelzceļas līnijas. Но через 5-10 лет система управления железных дорог может поменяться и стать более централизованной по Европе. По словам Дриксны, линии будут сдавать поочередно. Пока план такой: первое соединение — Каунаса с аэропортом Рига. По ней же можно будет доехать до Бауски уже в 2028 году. От Таллина до Берлина — к 2030 году. Но чтобы эти сроки состоялись предстоит найти не только деньги, но и около 10 тысяч работников.

Цена билета. Пока неизвестна, но обещают, что она будет дешевле самолета и дороже автобуса. Уже есть желающие зарабатывать на перевозках из Чехии, Нидерландов и Франции.

Что ждет "русскую" колею. К 2025 году страны Балтии должны представить план, как со временем привести все железные дороги к единым стандартам Европы — на колею 1435 мм. "Это в перспективе выгоднее, — пояснил Линкайтс. — К примеру, Латвия только закупила 32 новых электропоезда, из которых пять уже пришли и тестируются. Пришлось их проектировались специально для "русской колеи", что дорого. А так могли бы купить готовые или даже бывшие в употреблении".

Плюс европейская колея снизит геополитические риски — поезда из России сюда так просто не приедут. В связи с этим Литва уже громко заявила, что готова всю железную дорогу быстро перестроить на новую колею. В том числе — на Клайпеду. Тогда и Латвии придется думать, что делать с дорогой в сторону Мажейкяя, Шауляя и Даугавпилс-Вильнюс — как состыковаться с литовцами.

Пока что будут работать две системы, как в межвоенной Латвии. Потому что сузить всю существующую колею — это, по словам Линкайтса, миллиарды. При этом он не исключает возможности прийти к европейскому стандарту на отдельных ветках — Рига-Юрмала и Елгава-Лиепая. Пока же главная задача — построить Rail Baltica.