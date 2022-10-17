Эксперты: Саркандаугавский путепровод готов к открытию

В начале октября прошла загрузка Саркандаугавского путепровода, чтобы проверить его фактическую пропускную способность и готовность к открытию. Результаты проверки и аналитических подсчетов подтвердили, что путепровод рассчитан на ежедневные транспортные нагрузки — и может быть введен в эксплуатацию.

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В ходе проверки на путепроводе одновременно находились грузовые автомашины общим весом в 180 тонн. Полученные результаты подтвердили, что Саркандаугавский путепровод можно использовать при повседневной нагрузке, а также он может принимать и дополнительную нагрузку.

Вице-мэр рижской думы Вилнис Кирсис подтвердил, что путепровод выдержал экзамен, и отметил, что его открытие планируется в начале ноября. По словам Кирсиса, в комбинации с Восточной магистралью Саркандаугавский путепровод станет важным этапом для упорядочивания потоков движения в Риге, а также улучшит возможности для перемещения пешеходов и велосипедистов.

Продолжительность Саркандаугавского путепровода — 454,4 метра, он состоит из семи конструкций в обоих направлениях и двух подключений — у проспекта Виестура и у улицы Твайка.

Проверку Саркандаугавского путепровода проводила группа специалистов компании Inženierbūve. Точная дата открытия путепровода не называется.