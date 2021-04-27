Эксперты: сейчас не стоит смягчать меры эпидемиологической безопасности

Сейчас меры эпидемиологической безопасности смягчать не стоит, заявили эксперты на заседании правительства.

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Месяц назад правительство договорилось постепенно пересматривать ограничения. На первом этапе были пересмотрены ограничения в торговле и образовании. Предложенный группой оперативного управления план предусматривал, что, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость не превысит 320 случаев на 100 000 жителей, в конце апреля можно обсудить дальнейшее смягчение ограничений.

Во вторник руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис указал, что заболеваемость Covid-19 в настоящее время намного выше, чем прогнозировалось месяц назад, поэтому пересматривать ограничения нецелесообразно.

Он отметил, что люди "намного шире интерпретировали" смягчение ограничений в начале апреля, в результате чего заболеваемость выросла.

Цитсковскис подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений является рискованным. В то же время группа оперативного управления допускает рассмотрение некоторых безотлагательных мероприятий, например, ослабление ограничений для проведения централизованных экзаменов.

Группа не рекомендует разрешать предоставление услуг общественного питания на свежем воздухе и занятия спортом на открытом воздухе для больших групп.

Представитель Межведомственного координационного центра Владислав Весперис проинформировал членов правительства о мнении академической группы экспертов, которые также считают, что при нынешней заболеваемости нельзя смягчать ограничения, потому что это приведет к существенному росту заболеваемости Covid-19.