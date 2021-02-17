Эксперты сферы здравоохранения расскажут об эпидемиологической ситуации в стране

Сегодня cостоится пресс-конференция, во время которой эксперты сферы здравоохранения проинформируют об эпидемиологической ситуации в стране и вакцинации против Covid-19, а также поделятся мнением о продолжении мер безопасности, сообщил агентству LЕТА представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Участие в мероприятии примут министр здравоохранения Даниэль Павлютс, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, представитель департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане и руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Как сообщалось, за последнюю неделю произошло небольшое сокращение количества новых случаев Covid-19 — на 11,7% по сравнению с предыдущей неделей. Однако показатель 14-дневной кумулятивной заболеваемости "Covid-19" по-прежнему остается высоким — 538,4 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей.