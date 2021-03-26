Эксперты: в первую очередь нужно смягчить ограничения в образовании, но полностью открывать торговлю нежелательно

В первую очередь нужно смягчить установленные в связи с Covid-19 ограничения в сфере образования, однако полностью открывать торговлю нежелательно, считают приглашенные группой оперативного управления эксперты.

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Они провели оценку состоящего из четырех шагов плана по смягчению ограничений, разработанного группой оперативного управления, и подчеркнули, что сейчас нельзя существенно смягчать ограничения. Эксперты скептически отнеслись к ослаблению ограничений уже после 6 апреля, поскольку заболеваемость Covid-19 в Латвии по-прежнему очень высока.

Первый предложенный группой оперативного управления шаг предусматривает облегчить организацию образовательного процесса и позволить всем торговцам возобновить работу. Экспертная группа пришла к заключению, что еще рано существенно смягчать ограничения на собрания, в том числе разрешать работу всех торговцев, поскольку это приведет к слишком большому риску распространения Covid-19.

Вместо этого они предложили действовать более постепенно и сначала разрешить собрания в небольших группах, например, в рамках двух домохозяйств. Также эксперты положительно оценивают организацию образовательного процесса на улице, безопасную организацию образования по интересам, организацию пикетов с небольшим количеством участников.

Приглашенные эксперты подчеркивают, что сначала нужно смягчать ограничения в образовании, а торговые ограничения нужно смягчать на втором этапе, который планируется начать в конце апреля.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также согласился с экспертами и заявил, что пока скептически относится к отмене ограничений в торговле. В то же время он призвал к дискуссии о более широком использовании открытого пространства на свежем воздухе для удовлетворения социальных потребностей населения, как это сейчас происходит в сфере образования.