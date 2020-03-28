Эксперты: в случае затянувшегося кризиса цены на аренду квартир могут снизиться

Делать выводы о том, как пандемия Covid-19 повлияет на цены на аренду жилья, пока что невозможно, однако в случае затянувшегося кризиса они могут снизиться, поясняют агентству LETA эксперты. Также они заметили появление на рынке долгосрочной аренды квартир, которые раньше сдавали туристам на платформах Booking.com и Airbnb.

Специалист оператора недвижимости Rent in Riga Дайнис Сперга рассказывает, что на данный момент колебания цен на рынке аренды жилья соответствуют сезонной норме в январе и феврале. "Аренда жилья в августе всегда обходится на 10% дороже, чем в другие месяцы, но поначалу цены снижаются. На данный момент уровень снижения цен отвечает январскому. В общей сложности на рынке появилось гораздо больше квартир для сдачи в аренду на короткий срок по более низким ценам, что заставило и остальных владельцев немного ее снизить – до 10%", – говорит Сперга. Он подчеркивает, что на рынке появилось около полусотни квартир, которые раньше сдавали туристам на платформах Booking.com и Airbnb. По словам Сперги, арендодатели поняли, что этим летом туристов ждать не придется, поэтому снизили цены на квартиры. Освободились и те квартиры, которые арендовали иностранцы, работающие в airBaltic и других предприятиях.

"Скорее всего, теперь какое-то время цены на аренду будут падать. Все зависит от того, насколько затянется кризис – чем он будет дольше, тем значительнее повлияет на цены. Однако ясно, что вместе с окончанием кризиса вернутся как туристы, так и работающие в латвийских компаниях иностранцы, и цены выровняются", – прогнозирует Сперга.

Со своей стороны, член правления Arco Real Estate Марис Лаукалейс заявил, что из всех отраслей именно недвижимость быстрее всего почувствует изменения, вызванные кризисной ситуацией. "Нужно учитывать, что многие старые здания в центре Риги были специально реконструированы для того, чтобы сдавать их в аренду. Этих квартир изменения коснутся наиболее заметно. Изменения также претерпят краткосрочные договоры об аренде", — считает Лаукалейс.

Руководитель отдела аренды Arco Real Estate Дзинтарс Берзиньш полагает, что Covid-19 пока не оказал влияния на рынок аренды и о снижении цен в будущем говорить рано, потому что неизвестно, насколько затянется кризис. "На данный момент на рынке аренды зафиксированы только отдельные случаи снижения цен, но этому способствуют определенные обстоятельства – например, арендодатель вынужден выплачивать кредит, поэтому и снижает цену. Однако с уверенностью можно заявить, что ситуация, сложившаяся в 2009 году, когда рынок аренды оказался переполнен тысячами квартир по сниженным ценам, не повторится", – считает Берзиньш.

Представитель компании Latio Эвия Дзените тоже полагает, что на данный момент общей тенденции снижения цен на рынке аренды жилья не наблюдается, и дальнейшее снижение цен прогнозировать сложно. Она добавила, что Latio также заметил появление на рынке долгосрочной аренды квартир, которые раньше сдавали на платформах Booking.com и Airbnb. "Понятно, что туристов больше нет, и приходится искать клиентов на местном рыке. Если таких квартир на местном рынке будет достаточно много, это действительно сможет повлиять на снижение цен", – допускает Дзените.