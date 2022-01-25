Экспресс-тест показал Covid-19? После выздоровления можно 60 дней не тестироваться и не соблюдать карантин

Поскольку лаборатории не справляются с нагрузкой и не могут предоставить оперативно возможность пройти тест, в дальнейшем жители, у которых антигенный тест показал Covid-19 могут, уже выздоровев, в течение 60 дней после констатации инфицирования не делать скрининговый тест и не соблюдать домашний карантин.

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"С учетом возросшей нагрузки на лаборатории и сложностей с получением ПЦР-теста, предусматривается, что антигенного теста достаточно для констатации факта инфицирования. (…). Переболевшим в течение 60 дней после констатации инфицирования не нужно соблюдать карантин. Также в течение 60 дней не нужно проходить скрининговые тесты", — пояснил директор Государственной канцелярии и руководитель Группы оперативного руководства Янис Цитсковскис.

Из аннотации к принятому решению следует, что в первую очередь речь идет о тех скрининговых тестах, которые проводятся в учебных заведениях и на рабочих местах. В учреждениях повышенного риска, таких как медицинские учреждения и учреждения длительного социального ухода, организация скринингового тестирования должна опираться на рискованность конкретной ситуации и реальные возможности произвести тестирование.

Из новой редакции правил, однако, неясно, в какой момент человек, у которого заболевание Covid-19 подтвердил антигенный тест, считается здоровым. Но 60 дней, как гласит документ, отчитываются с момента инфицирования.

Из правил вычеркнут подпункт, который обязывал лабораторно подтверждать каждый позитивный антигенный тест.

Изменения предусматривают, что в случае инфицирования сертификат вакцинации приостанавливается на семь дней, а не на десять, как сейчас.