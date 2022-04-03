Экзамен по вождению: вместо площадки — парковка и другие фигуры в городе

С 1 апреля вступили в силу изменения к порядку сдачи экзамена на водительские права. Теперь специальные маневры или так называемые фигуры нужно выполнять в условиях дорожного движения в городе, а не на закрытых площадках, как раньше. В инспекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) считают, что опыт, полученный на экзамене, пойдет начинающим водителям на пользу.

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Новые правила вступили в силу после того, как правительство одобрило поправки к закону, предложенные Министерством сообщения.

С 1 апреля экзамен по вождению проходит по-новому — фигуры выполняются непосредственно в городе при участии других транспортных средств в дорожном движении. Решение о переносе фигур в городскую среду принято с целью еще больше приблизить экзамен по вождению к условиям реальной жизни.

Как отмечали эксперты, на экзаменационной площадке водители зачастую выполняли маневры механически и без понимания, поэтому, оказавшись на дороге в реальных условиях, многие испытывали трудности с парковкой или выполнением других важных маневров.

Поэтому теперь, согласно новым правилам, из пяти фигур — параллельная парковка, парковка перпендикулярно тротуару, разворот в ограниченном пространстве, аварийное торможение и подъезд к кассовому аппарату — две придется совершать за пределами учебной площадки.

Перед экзаменом компьютерная программа случайным образом выберет для сдающего экзамен две эти фигуры — один из парковочных элементов (параллельно или перпендикулярно тротуару) плюс одну из трех других фигур.

В CSDD считают, что навыки, полученные в реальных условиях, ценнее тех, которые применяются исключительно на площадке. "Выполняя фигуры на площадке, начинающие водители часто ориентировались на столбики без глубокого представления о правильном маневрировании, а в жизни эта привычка бесполезна и даже опасна", — пояснил руководитель отдела квалификации CSDD Юрис Тетерис.

По его словам, фигуры в городе будут выполняться в местах с менее плотным движением, чтобы "как можно меньше мешать другим участникам дорожного движения". "Если на площадке условия выполнения фигур были достаточно регламентированы, то в реальной жизни этот подход более свободен. Главное, чтобы человек достаточно ловко, не мешая другим участникам дорожного движения, все выполнил", — заключил Тетерис.

В CSDD отметили, что все экзаменационные автомобили оснащены современными датчиками безопасности, которые помогут безопасно выполнять специальные маневры. Кроме того, при необходимости инспектор сможет взять на себя управление транспортным средством, поэтому выполнение специальных маневров в условиях дорожного движения не должно создавать опасность на дорогах.