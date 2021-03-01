Экзамены для выпускников 12-х классов, вероятно, пройдут очно

Выпускные экзамены по окончании средней школы в этом году не отменены, и на данный момент планируется, что они пройдут очно, сообщила агентству LЕТА представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня.

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Как и в прошлом году, в этом году школьники будут сдавать три обязательных экзамена, а экзамен по выбору не будет обязательным. Это касается и учащихся профессиональных учебных заведений, которым в этом году предстоит сдать экзамены, связанные с получением профессиональной квалификации.

Берзиня сообщила, что экзамены, как и в прошлом учебном году, планируется провести очно с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения будут подготовлены рекомендации по организации и проведению очных консультаций и государственных экзаменов для учащихся 12-х классов и профессиональных учебных заведений.

Проверочные работы для выпускников 9-х классов решено отменить, они закончат 9-й класс с годовыми оценками. Для оценки знаний учеников будут проведены диагностирующие работы, которые не окажут влияния на оценки за год или семестр.