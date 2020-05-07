Экзамены могут пройти без наблюдателей

Латвийский профсоюз работников образования (LIZDA) предлагает сделать экзамены максимально безопасными с точки зрения Covid-19. Для этого нужно уменьшить число учеников в одном помещении и отказаться от дополнительных педагогов, присматривающих за процессом.

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Последнее время LIZDA получает много звонков и писем от учителей, которые опасаются за безопасность учеников во время экзамена. Поэтому профсоюз прислал Государственному центру содержания образования ряд предложений, которые сделают экзамены максимально безопасными.

Для этого потребуется вдвое большее количество учителей, чем обычно — чтобы между школьниками соблюдалась дистанция в два метра, их нужно посадить в большее количество помещений. Соответственно, будет проблематично обеспечить еще и наблюдателей на экзамене, которыми обычно являются учителя из других школ.

LIZDA призывает отказаться от объединенных экзаменов и от правила, что для проведения экзамена нужно определенное минимальное число человек — в этом случае многим школьникам из маленьких городов придется добираться в другой город на общественном транспорте, что, опять-таки, создает риски.

Профсоюз просит также освободить учителей, входящих в группу риска по Covid-19, от обязанности проводить экзамен, и сделать эту опцию добровольной.