Экзамены сдали, оценок нет: школьники не могут подать документы в 10-й класс
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Министерство образования и науки призывает средние школы продлить срок приема документов. Из-за технического сбоя результаты централизованных экзаменов в девятых классах до сих пор недоступны, при этом большинство школ принимает документы в 10-е классы до 25 июня.

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При этом последние дни подачи документов выпадают на выходные и праздники.

В синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечивать доступ к результатам централизованных экзаменов, в среду произошли неполадки. Результаты экзаменов по все трем централизованным экзаменам будут доступны только сегодня, сообщает LETA со ссылкой на представителя МОН Анце Яку. На момент публикации статьи у школ уже есть доступ к данным по экзаменам по математике и латышскому языку. Оценки по английскому языку будут доступны позже.

В этом году выпускники девятых классов отправились на выпускные, не зная, получили ли они сертификат об основном образовании. Некоторые родители утверждали, что их дети получили информацию о том, что они не набрали необходимых процентов для получения сертификата. После проверки информация не подтвердилась. Яка подтвердила, что было 34 таких случая, но неизвестно, как это произошло.

В этом году впервые знания девятиклассников на экзаменах оценивались в процентах. Если учащийся на каком-то экзамене не набрал хотя бы 10%, он получит табель за этот учебный год и будет пересдавать экзамены в конце следующего учебного года.

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