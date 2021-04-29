Экзамены в средних школах будут проходить очно

В соответствии с предложением Министерства образования и науки (МОН) Кабинет министров принял решение разрешить очное проведение государственных проверочных работ по окончании средних школ.

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При этом критериев количества учащихся в группах во время сдачи экзаменов не предусмотрено.

По данным МОН на 23 апреля, заявки на сдачу централизованного экзамена по математике подали 16 934 учащихся 12-х классов, экзамена по латышскому языку — 16 560, экзамена по английскому языку — 14 724, экзамена по русскому языку — 2320, экзамена по истории — 1526 учащихся.

1431 выпускник планирует сдавать централизованный экзамен по биологии, 951 — экзамен по физике, 717 — экзамен по химии, 119 — экзамен по немецкому языку, 25 — экзамен по французскому языку.

Экзамен на профессиональную квалификацию можно будет сдать очно в группе не более десяти человек. Кроме того, будет разрешено очное проведение государственных и итоговых проверочных работ для студентов университетов и колледжей, если они предполагают практическую часть.

Правила Кабинета министров о государственных проверочных работах в 2020/2021 учебном году предусматривают, что письменная часть экзамена по английскому языку состоится 11 мая, устная — 11, 12 и 13 мая. Письменная и устная часть экзамена по немецкому языку состоится 12 мая, письменная часть экзамена по русскому языку — 13 мая, устная часть — на 13 и 14 мая. Экзамен по французскому языку состоится 14 мая.

Экзамен по латышскому языку пройдет 18 мая, а экзамен по математике — 21 мая.

Централизованный экзамен по истории запланирован на 24 мая, экзамен по химии — на 26 мая, экзамен по физике — на 28 мая, экзамен по биологии — на 1 июня.