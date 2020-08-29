Экзитполл: в новую Рижскую думу могут пройти восемь партий
Foto: F64

Согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, на внеочередных выборах в Рижскую думу победу одержал блок "Развитие/За/Прогрессивные". В первую тройку вошли также "Согласие" и "Новое единство". Всего же пятипроцентный барьер преодолевают семь партий.

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"Развитие/За/Прогрессивные" набрало 26,6% голосов, "Согласие" - 18,4% "Новое единство" - 14,8%, блок Национального объединения и ЛОР - 8,8%, "Честь служить Риге" - 7,4%, "Новая консервативная партия" - 6,2%, Русский союз Латвии - 5,2%. Кроме того, близок к 5-процентному барьеру Крестьянский союз Латвии (4,8%). Все остальные партии, согласно данным экзитполлов, набирают существенно меньше 5%.

Экзитполлы проводили агентство LETA, LTV, Latvijas Radio и Рижский университет Страдыня. Первые результаты с избирательных участков будут обнародованы в ночь на воскресенье, предварительные итоги - ранним утром.

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Выборы в Рижскую думу 2020
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