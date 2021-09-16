Электричество дорожает, минэкономики предлагает увеличить скидки для малообеспеченных на оплату счетов

Со следующего года Министерство экономики предлагает удвоить государственную помощь домохозяйствам в оплате за электричество — до 20 евро в месяц для многодетных семей и до 10 евро для других групп. Необходимые 12 миллионов евро ведомство надеется найти во внутренних ресурсах, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) портал Rus.lsm.lv.

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С сентября счета за электроэнергию для многодетных семей уменьшатся на 10 евро в месяц, а для лиц с первой группой инвалидности, семей с детьми-инвалидами, а также малообеспеченных семей — на 5 евро. Граждане получают поддержку автоматически, оформлять скидку не нужно. В общей сложности рассчитывать на помощь государства могут около 150 000 потребителей.

В связи с повышением цен на электроэнергию министерство потребует от правительства удвоить поддержку со следующего года. Увеличение скидки обойдется государству в 12 миллионов евро. "Мы не начинаем переговоры о госбюджете с этого предложения. Мы попытаемся найти эти 12 миллионов евро из внутренних ресурсов, проанализировав расходы министерства. И дивиденды Latvenergo могут быть одним из тех ресурсов", — пояснил министр экономики Янис Витенбергс.

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию на бирже Nordpool достигла нового пика, и судя по всему, электричество будет только дорожать. Как ранее убедился Rus.Lsm.lv в архиве Nordpool, год назад, 8 сентября 2020 года, биржевая цена электричества для Латвии составляла 38,9 евро за мегаватт-час. Год спустя, 9 сентября 2021 года, электричество стоило 131 евро 22 цента за мегаватт-час — в 3,3 раза больше.

При этом стоимость самого электричества — лишь часть общего счета, который оплачивают потребители. Сумма счета состоит из платы за потребленное электричество, платы за доставку электроэнергии предприятием Sadales tīkls — государственным монополистом и "зеленого" компонента обязательной закупки, плюс налог на добавленную стоимость в размере 21%. Кроме цены самого электричества, остальные компоненты определены законом и Комиссией по регулированию общественных услуг, и они не меняются.

Специалист в области энергетики Рейнис Аболтиньш пояснил, что подорожание электроэнергии объясняется несколькими причинами: это изменение цен на газ, на CO2, особые климатические условия и нехватка производственных мощностей. "Может это привлечет внимание людей к тому, что стоит отслеживать цены на электроэнергию и задуматься о своих привычках потребления электроэнергии ", — добавил эксперт.