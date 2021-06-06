Елгава: СЗК потерял часть голосов, но все равно стал первым
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На выборах в самоуправления в Елгаве 32,27% голосов получил Союз зеленых и крестьян, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Тем не менее, представительство партии, список которой возглавляет многолетний мэр города Андрис Равиньш, в думе сократится.

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На выборах 2017 года СЗК набрал в Елгаве 41,54%, получив 7 мест.

В 2021-м году в тройку лидеров вошли "Новое "Единство"" (13,55%) и Национальное объединение (12,45%). В думу также проходят "Движение "За" (10,38%), Русский союз Латвии (8,14%), Латвийское объединение регионов (7,59%) и "Согласие" ( 6,98%).

Явка в Елгаве составила 29,59%.

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Tags

Союз "зеленых" и крестьян Латвийское объединение регионов Русский союз Латвии Национальное объединение Выборы в самоуправления 2021 "Согласие" Андрис Равиньш Елгава
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