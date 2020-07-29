Елгавский прокурор, задержанная KNAB, занималась делом о смерти дитя и матери во время родов

Задержанная Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) елгавский прокурор держала обвинение в деле о смерти ребенка и матери во время домашних родов, сообщает LETA.

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Отстраненная от исполнения обязанностей на время разбирательства прокурор Зинаида Эгле занималась делом о смерти при родах матери, состоявшей в Первой евангелической общине Иисуса. В деле обвиняемыми являются муж и отец погибшей, а также жена духовного лидера общины.

Ее мужем является прокурор прокуратуры Земгальского окружного суда Айварс Эгле, также связанный с резонансными делами. Например, в 2018 году он оштрафовал на 2500 евро бывшего руководителя Елгавского центра детского ухода Майю Нейланде за невыполнение обязанностей должностного лица. О нарушениях в этом детском доме сообщало Латвийское радио в рамках расследования "Дети системы".

Как уже сообщалось, в этом месяце KNAB провел обыски в Елгавской прокуратуре и задержал одного из прокуроров.