Элксниньш: мое будущее в "Согласии" зависит от создающейся политической региональной платформы

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") планирует создать новую организацию, которую называет региональной платформой, и от этого во многом будет зависеть, покинет ли он ряды "Согласия".

В интервью Элксниньш рассказал, что презентация организации может состояться уже весной.

"В настоящее время ясно, что вокруг нас образовалась группа единомышленников. Предполагаю, что презентация платформы может состояться в начале весны. Формат учреждения любого политического движения начинается с обществ, групп единомышленников. Посмотрим, каким будет отношение населения, так как это будет реальный показатель. Это будет общество, общественная платформа, которая объединит людей из разных политических партий — умных, думающих государственно мыслящих, защищающих интересы региона. Вырастет ли общество в партию, мы еще увидим, но это будут люди с определенной идеологией", — сказал мэр Даугавпилса.

На вопрос о том, покинет ли он в таком случае ряды "Согласия", Элксниньш ответил, что это зависит от жителей Даугавпилса.

"На мою модель поведения влияет население и мое общение с ним. В настоящее время, работая в самоуправлении, прямую связь с жителями, о которой так много говорят, я ощущаю очень сильно. Ранее, работая в парламенте, у меня такого опыта не было. Считаю, что у депутатов Сейма связи с людьми нет", — сказал Элксниньш.

Он считает, что "Согласие" сегодня стоит перед трудным выбором, начиная с осознания и понимания, где оно находится, и заканчивая тем, на какого избирателя ориентироваться. "Ясно, что было очень много ошибок, о которых мы можем прочитать в заголовках новостей. Очевидно, что нужно укреплять потенциал, но в настоящее время, глядя на все политические процессы из региона, из Даугавпилса, я вижу, что будущее только и исключительно в людях и в региональных платформах", — сказал мэр Даугавпилса.