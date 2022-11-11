Элксниньш отказывается отвечать, давал ли он объяснения Службе госбезопасности

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш отказался отвечать на вопрос агентства LETA о том, давал ли он объяснения Службе госбезопасности. Политик заявил, что не будет комментировать этот вопрос.

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Ранее сообщалось, что, учитывая публичные заявления Элксниньша о том, что Крым входит в состав России, Служба госбезопасности пригласила его дать объяснения.

Служба госбезопасности также не комментирует этот случай, поэтому неизвестно, какими могут быть дальнейшие действия службы.

Служба также напомнила, что, несмотря на то, что Крым долгое время находится под контролем российских оккупационных сил, он по-прежнему считается неотъемлемой частью Украины. В ответ на оккупацию Россией Крыма в 2014 году Европейский Союз ввел санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Ранее Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) обратилось в Службу госбезопасности с предложением оценить заявления Элькниньша о непризнании принадлежности Крыма Украине.

В передаче Delfi TV Kāpēc Элксниньш заявил, что "Крым входит в состав Российской федерации".

При этом председатель Даугавпилсской городской думы заявил, что согласен с внешнеполитическим курсом Латвии.

На еженедельной пресс-конференции, состоявшейся во вторник утром, мэр Даугавпилса прокомментировал свои заявления в интервью порталу "Delfi" о том, что Крым является частью России. "Как я уже сказал, эта территория фактически находится под властью России — там действуют российские законы и институты", — сказал Элксниньш.