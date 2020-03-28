Элксниньш: "Правительство делит миллиарды, размазывая коронавирус по стране, как "масло по батону""

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш полагает, что власти "распиливают" миллиарды, выделенные на борьбу с Covid-19 и не принимают достаточные меры.

Элксниньш отмечает, что 24 аппаратов ИВЛ, которыми располагает Даугавпилсская региональная больница, может оказаться недостаточно. "Как сейчас ужасающе наглядно демонстрируют Италия и Испания, коронавирус представляет нешуточную угрозу для системы здравоохранения. Уже известно, что болезнь у 20 % заразившихся переходит в тяжелую форму. В Латвии пока диагностированы 305 случаев заболевания, 20 % от этого числа — 61 человек. Если даже такое число тяжелобольных придется на Даугавпилс (а цифра зараженных растет каждый день), то нашим врачам с их 24 аппаратами ИВЛ придется выбирать — кому жить, а кому нет", — замечает мэр.

Элксниньш полагает, что запрет на работу торговых центров только по выходным, ограничение общественного транспорта, разрешение на въезд для реэмигрантов, соблюдение двухнедельного карантина которых должно контролироваться неизвестным "магическим" образом, несоблюдение карантина дальнобойщиками — полумеры и неготовность властей взять на себя ответственность.

"Идиотские решения, отсутствие слаженной работы всех инстанций, страх взять ответственность на себя и бесконечные заседания/совещания/встречи — вот чем занимаются власти. Складывается стойкое убеждение, что все эти рабочие группы/кризисные советы создаются не для борьбы с вирусом, а для "распила" миллиардов, выделяемых на борьбу с ним", — считает Элксниньш.

"И только поэтому, пока правящие делят эти деньги, размазывая коронавирус по стране, как "масло по батону" — нам остается лишь уповать, как и прежде, на собственные силы. Первой и единственной возможностью осталось лишь остаться дома и придерживаться двухметрового расстояния от всех остальных людей. Если заразился ты, не зарази другого. Иначе ты тот, который по простой цепочке уничтожит жизнь чей-то матери, бабушки, отца или ребенка", — подчеркивает мэр Даугавпилса.