Элксниньш призвал министра не спешить с оценкой действий самоуправления Даугавпилса по выполнению закона о сносе памятников

У Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) есть основания действовать, когда нормы закона о сносе прославляющих тоталитарные режимы памятников не выполняются, а не выдвигать гипотезы о возможных действиях Даугавпилсского самоуправления в будущем, заявил агентству LETA председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие").

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Так он прокомментировал заявление главы VARAM Артурса Томса Плешса ("Для развития/За!") о том, что действия Даугавпилсской думы все больше выглядят как саботаж установленной законом обязанности демонтировать объекты, прославляющие оккупационную власть, и защита советских "героев".

Элксниньш считает, что Плешс во время предвыборной кампании использует административные ресурсы, чтобы напомнить о себе, что в нынешних геополитических условиях и условиях энергокризиса особенно тревожно.

"Даугавпилсская городская дума, как само собой разумеется в правовом государстве, до сих пор выполняла все предусмотренные законодательством обязанности и менять свое отношение к принципу законности в будущем не планирует. Хочу подчеркнуть, что у министерства есть основания действовать, чтобы добиться выполнения норм, когда они не выполняются, а не выдвигать гипотезы и строить догадки по поводу действий Даугавпилсского самоуправления в будущем", — сказал Элксниньш.

Самоуправление напоминает, что оспорило в Конституционном суде соответствие закона о сносе памятников Конституции и ждет его решения.

В свою очередь Национальное управление культурного наследия вчера передало самоуправлению свою оценку по подлежащим демонтажу объектам, в котором указано, что на одном из объектов должно быть проведено установленное законом трехмерное лазерное сканирование, которое управление планирует провести до 16 сентября. В связи с этим, по мнению думы, имеется существенная причина, которая тормозит процесс демонтажа, и заявления главы VARAM об обратном не соответствует ни требованиям закона, ни фактическим обстоятельствам.

Кроме того, самоуправление напоминает VARAM, что содержащееся в законе о сносе памятников требование о покрытии затрат на демонтаж в одинаковом размере из государственного и муниципального бюджетов, не соответствует Конституции. В бюджете Даугавпилсского самоуправления в 2022 году не предусмотрено финансирования для этих работ, поэтому самоуправление ждет разъяснений VARAM об источниках финансирования.

Как сообщалось, Плешс заявил, что до 15 ноября Даугавпилс должен выполнить установленные законом требования и демонтировать два находящихся на территории самоуправления объекта, прославляющих советскую оккупацию, которые включены в утвержденный Кабинетом министров список.

VARAM указывает, что обращение самоуправления в Конституционный суд, чтобы оспорить закон о демонтаже советских памятников, не причина не выполнять закон. Поэтому министерство ожидает, что Даугавпилс демонтирует упомянутые объекты в установленный срок.

В распоряжении VARAM имеется информация о том, что Министерство культуры и Национальное управление культурного наследия предоставили самоуправлению Даугавпилса требуемую оценку, указав, что объекты должны быть демонтированы, поэтому министерство считает, что в настоящее время больше нет ни одной существенной причины, которая могла бы препятствовать этому процессу.

Как сообщалось, 14 июля правительство утвердило список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, которые должны быть снесены до 15 ноября. В целом в список включено 69 таких объектов.

В Даугавпилсе находятся два таких объекта — мемориал воинам Красной армии на улице 18 ноября и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии.

Один из наиболее широко известных объектов в центре Даугавпилса — мемориал в парке Дубровина — в список не включен, так как у его подножия похоронены советские солдаты.