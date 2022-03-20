"Я предложил бы оставить Латгалию и Даугавпилс в покое. Люди, которые там живут — абсолютные патриоты Латвии", — заявил в эфире передачи Spried ar Delfi мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"). Так он прокомментировал высказывания по поводу "пятой колонны и ярлыков, которые любят расклеивать политики".

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"Что сейчас в контексте боев происходит в Харькове, городе-побратиме Даугавпилса? О Харькове были такие рассуждения, как сейчас от Даугавпилсе. Моя задача в качестве главы города — объединить жителей во всем их многообразии. И мы будем их объединять по принципу единого языка", — отметил он.

По словам Элксниньша, 4-5 апреля Канцелярия президента Латвии запланировала визит в Даугавпилс. Отвечая на вопрос, сумеет ли президент объединить жителей города, политик заявил, что это должно быть персональной задачей самого президента и его команды.

"Это однозначно пойдет на пользу. В первую очередь мы бы хотели, чтобы он не прилетел на вертолете, а проехал по шоссе Ницгале-Даугавпилс, которое не ремонтировалось минимум лет десять", — заявил он. Центральным вопросом в этом случае станет не то, кто на чьей стороне, а то, получала ли Латгалия должную поддержку — чтобы "искатели легкой популярности" не отделяли этот регион от остальной Латвии.

Полная запись передачи Spried ar Delfi: "Напряжение и риски провокаций в связи с нападением России на Украину"