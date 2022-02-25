EMA предлагает одобрить использование вакцины Pfizer в качестве бустера для детей старше 12 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует разрешить использование вакцины Comirnaty производства компании Pfizer/BioNTechот Covid-19 для бустерной вакцинации детей в возрасте от 12 лет, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве лекарств.

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На данный момент бустерная вакцинация этой возрастной группы еще не одобрена во всем Европейском союзе (ЕС). Однако вакцину Comirnaty от Pfizer разрешено использовать для бустерной вакцинации людей в возрасте от 18 лет, пояснили в Госагентстве лекарств.

В учреждении указали, что заключение EMA о рекомендации ревакцинации детей в возрасте от 12 лет основано на промежуточной оценке данных о безопасности и эффективности вакцины. Также решение основано на клинических испытаниях, опубликованной литературе и оценке доказательств реальной практики использования бустерной дозы вакцины для молодых людей в Израиле.

EMA считает, что иммунный ответ у подростков после введения бустерной дозы вакцины будет не менее сильным, чем у взрослых. Кроме того, на основании имеющихся данных не было выявлено никаких новых проблем безопасности.

В ближайшие месяцы ожидается получение дополнительных данных исследований и анализов о подростковой части населения.

В то же время в Госагентстве лекарств отметили, что при принятии решения необходимо будет учитывать такие факторы, как распространенность и ожидаемая тяжесть заболевания в этой возрастной группе, риск известных побочных эффектов, особенно очень редких, но серьезных осложнений миокардита.