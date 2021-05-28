EMA: Вакцина Pfizer/BioNTech рекомендуется для подростков в возрасте 12-15 лет

Вакцина производства Pfizer/BioNTech против Covid-19 должна быть рекомендована к использованию среди подростков в возрасте 12-15 лет. К такому выводу пришло Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency, EMA).

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Вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом, который рекомендуется к применению для детей в возрасте от 12 лет на территории Евросоюза. Ранее Pfizer/BioNTech можно было применять с 16 лет.

Комитет по регистрации лекарств (CHMP) Агентства проанализировал большой объем данных, которые производитель вакцины собрал в ходе клинического исследования среди привитых от Covid-19 подростков. Заключение CHMP направлено Еврокомиссии, которая должна в ближайшее время принять окончательное решение, имеющее юридическую силу во всех странах ЕС.

Вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech была зарегистрирована в ЕС в декабре 2020 года.

Министерство здравоохранения Латвии сообщает, что вакцинация подростков в возрасте от 12 лет в стране должна начаться 1 июня.