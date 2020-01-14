Эмилс Якринс уволен из правления Rīgas satiksme, ещё один член правления уволился сам

Совет муниципального предприятия Rīgas satiksme снял с поста члена правления Эмилса Якринса, ссылаясь на репутационные риски. Ещё один член правления, Элина Эпалте-Друлле, сама подала заявление об увольнении, и оно было принято. Об этом сообщает агентство LETA.

Сейчас в правлении предприятия остаются три человека — Джинета Иннуса, Янис Голубев и Инга Крукле.

2 января мэр Риги Олег Буров отменил принятое в его отсутствие решение назначить Эмилса Якринса исполняющим обязанности директора Департамента развития города. Якринс был назначен 24 декабря заместительницей Бурова Анной Владовой.

30 декабря Якринс был избран и в правление Rīgas satiksme. Он уже работал в правлении предприятия с декабря 2016 года до конца 2018 года, когда в результате коррупционного скандала правление подало в отставку в полном составе. В августе он был снова назначен временным членом правления и участвовал в конкурсе на должность постоянного члена правления.

Как сообщалось, утром 14 января председателем совета Rīgas satiksme был избран Айнар Озолс. Он был восстановлен на должности члена совета днем ранее, 13 января.

Озолс был одним из троих членов совета, уволенных новым вице-мэром Риги Друвисом Клейнсом в конце 2019 года. В начале января новый держатель долей капитала Rīgas satiksme Юрис Радзевич (ЧСР) восстановил в должности уволенных членов совета и уволил назначенных Клейнсом.

Однако за время работы назначенного Клейнсом совета успел завершиться конкурс на должности в правлении Rīgas satiksme. В правление попали Эмилс Якринс и Элина Эпалте-Друлле, ранее исключенные из конкурса из-за репутационных рисков. Это возмутило крупнейшего кредитора предприятия SEB banka, представители которого считают, что репутация нового правления Rīgas satiksme неприемлема и предприятие стало непредсказуемым.