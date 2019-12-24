Эмилс Якринс занял пост главы Департамента развития Рижской думы, Буров обещает его уволить
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Вице-мэр Риги Анна Владова (Согласие) на пост исполняющего обязанности директора Департамента развития Рижской думы назначила Эмилса Якринса, сообщает Латвийское телевидение. Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) пообещал отменить решение вице-мэра.

Владова свое решение объяснила тем, что Якринс хороший специалист по вопросам, связанным с Rail Baltica.

Сам Якринс сказал, что ему предложили эту должность и он согласился. Он считает, что сможет помочь в коммуникации и организации движения транспорта во время строительства Rail Baltica.

В свою очередь, мэр Риги Олег Буров (ЧСР) заявил, что решение Владовой не было согласовано с ним и "находится вне компетенции заместителя председателя". Он пообещал по возвращении из отпуска уволить Якринса.

Прежнего исполняющего обязанности директора департамента Илзе Пурмале Буров назначил лично.

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Олег Буров "Согласие" Rail Baltica

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