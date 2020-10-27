Эндзиньш: с помощью государства не удастся спасти все компании, оказавшиеся в трудной ситуации из-за Covid-19
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С помощью государства не удастся спасти все компании, оказавшиеся в затруднительном положении из-за пандемии Covid-19, и правительству нужно будет принять решение о наиболее эффективных мерах поддержки предпринимателей для сокращения последствий пандемии Covid-19, поскольку финансовые ресурсы не являются неисчерпаемыми, заявил председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

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ЛТПП намерена примерно в течение недели представить правительству свои рекомендации по реализации мер поддержки, которые сейчас еще обсуждаются в организации. "Тема актуальна, и совершенно очевидно, что, судя по статистическим данным Covid-19, ограничения будут усиливаться, поэтому вызовы для экономики будут становиться все больше", — сказал Эндзиньш.

Председатель правления ЛТПП отметил, что это время полно вызовов, и сейчас параллельно с усилиями по определению мер поддержки предпринимателей необходимо также рассматривать законопроекты государственного бюджета на следующий год.

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LETA

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