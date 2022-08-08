Энергетический кризис: коалиция договорилась о господдержке в размере почти полумиллиарда евро

В понедельник, 8 августа, партнеры по коалиции договорились о поддержке в размере почти полумиллиарда евро для смягчения воздействия инфляции, вызванной ростом цен на энергоресурсы. Поддержка будет применяться с июля этого года, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на пресс-конференция после заседания коалиции.

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Ожидается, что во вторник, 9 августа, Кабинет министр рассмотрит разработанный Министерством благосостояния и Министерством экономики законопроект "Меры по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы", который предусматривает, что уже с 1 июля этого года будет компенсировано 50% от роста цены на используемую для отопления энергию (газ, электричество и т.д.). Рассмотрение законопроекта Сеймом ожидается в этот четверг, 11 августа.

Ранее разработанный пакет господдержки оценивался в 350 миллионов евро, однако обновленное предложение обойдется госбюджету в 433 миллионов евро, то есть меры поддержки потребуют в 2022 году 181,9 миллиона евро, а в следующем году — 250,8 миллиона евро. В эту сумму также входит отдельная поддержка пожилых людей, а также расширение доступности жилищного пособия.

Премьер заявил, что, видя, как развивается динамика цен на энергоресурсы, господдержка домохозяйств будет внедряться быстрее и шире, то есть государство будет частично компенсировать рост цены на теплоэнергию, полученную за счет газа или электричества, начиная с 1 июля этого года.

Также коалиция концептуально поддержала идею о необходимости мер поддержки предприятий, для сохранения их конкурентоспособности. Ожидается, что правительство примет конкретные решения по этому вопросу на следующей неделе.

Как уже сообщал портал Delfi, разработанный Минблагом и Минэкономики законопроект предусматривает, что государство планирует покрыть 50% увеличения цены на используемые в отоплении энергоресурсы.

В целях облегчения финансового бремени в условиях роста цен на энергоресурсы для отопления природным газом, бытовых потребителей, а также потребителей, газифицируемым объектом которых является многоквартирный жилой дом и в которых природный газ используется собственниками квартир или арендаторов, а также если их среднемесячное потребление природного газа в течение 12 месяцев составляет более 221 киловатт-часа (kWh) в месяц или 21 кубометра в месяц, то снижение цены на природный газ в размере 0,035 евро за kWh будет применяться в соответствии с договором купли-продажи природного газа или условиями последней услуги гарантированной поставки.

Учитывая, что приблизительная разница в ценах на природный газ между предыдущим и следующим отопительным сезоном составляет 70 евро, ожидается, что 50% этого повышения цены будет покрыто в предстоящем отопительном сезоне, а именно 35 евро за мегаватт-час (MWh) или 0,035 евро за kWh без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Указанная поддержка охватит в целом около 65 000 домохозяйств и будет оказана на период с 1 июля текущего года по 30 апреля 2023 года. Как пояснили в Минблаге, поддержка ожидается уже с 1 июля этого года, с учетом того, что тариф на природный газ на следующие шесть месяцев изменится для домохозяйств, приобретающих природный газ по регулируемому тарифу. Поддержка будет осуществляться путем распределения ее по счетам, составленным торговцами природным газом с сентября 2022 года.

Также, учитывая существенное увеличение расходов на гранулы и брикеты, и долю их потребления в отоплении, Минэкономики предлагает установить потолок цен на гранулы и брикеты в размере 300 евро за тонну. Такой порог был бы ближе к среднему тарифу на теплоэнергию, установленному в прошлом отопительном сезоне в централизованном теплоснабжении, а стоимость одного МВт-ч составила бы примерно 70 евро. Так же, как и в других формах поддержки, увеличение стоимости гранул или брикетов будет компенсировано в размере 50% (если затраты превышают 300 евро за тонну), но не более 100 евро за тонну.

Таким образом, если гранулы или брикеты куплены по цене 450 евро за тонну, то государство компенсирует 75 евро, а часть, покрываемая домохозяйством, составит 375 евро за тонну. Если цена гранул составила 600 евро за тонну, то домохозяйство должно будет оплатить 500 евро за тонну, а государство компенсирует 100 евро.

Учитывая, что рынок гранул и брикетов совершенно не регулируется и не контролируется, а работает на абсолютно открытом рынке, такой компенсационный инструмент не может быть реализован через торговцев. Поэтому Минэкономики предлагает следующий механизм: после покупки гранул или брикетов необходимо обратиться в самоуправление с документами, обосновывающими оплату, а муниципалитет примет решение о предоставлении компенсации. В свою очередь, государство впоследствии возместит эту компенсацию муниципалитету.

Согласно расчетам, годовое потребление гранул домохозяйствами составит 200 000 тонн, в результате чего общие максимальные бюджетные расходы составят 20 миллионов евро. В свою очередь, потребление брикетов оценивается в 36 000 тонн. На компенсацию необходима поддержка бюджета в размере 3,6 млн евро. Условие поддержки включает в себя то, что объем гранул или брикетов на одно жилье не должен превышать 10 тонн гранул или брикетов.

Компенсация смогут получить те домохозяйства, которые закупили дрова по цене, превышающей 40 евро за кубометр, при этом сумма самой компенсации не превысит 15 евро за кубометр. Как и в других формах поддержки, увеличение стоимости дров будет компенсировано в размере 50%, но не более 15 евро за кубический метр.

Лимит, установленный для одного домохозяйства при получении компенсации — 35 кубических метров. С учетом прогноза доходов от НДС в 2021 году, домашние хозяйства в месяц потребляют 216 000 кубических метров дров.

Ожидается также, что увеличение затрат на электроэнергию будет частично компенсировано домохозяйствам, использующим технологию тепловых насосов для отопления.

В предложениях продавцов электроэнергии для домохозяйств нынешняя цена на электроэнергию уже превышает 0,100 евро за киловатт-час (kWh). По прогнозам цены будут расти в течение отопительного сезона. Именно поэтому был установлен потолок цен на электроэнергию, при превышении которого домохозяйствам будет компенсироваться 50% удорожания стоимости электроэнергии — 0,160 евро за kWh. То есть, государство компенсирует 50% цены электроэнергии, превышающей 0,160 евро за kWh, но компенсация электроэнергии удорожания не превысит 0,100 евро за kWh.

Поддержка покрытия расходов на электроэнергию будет направлена ​​на домохозяйства, использующие электроэнергию для отопления. В таких домохозяйствах ежемесячное потребление электроэнергии превышает 500 kWh. Таким образом, любое домохозяйство должно будет заплатить за первые 500 kWh по тарифу торговца электроэнергией, но по упомянутому выше механизму потребление, превышающее этот порог, будет компенсировано.

Так как в Латвии нет необходимости регистрировать тепловые насосы или другое отопительное оборудование, работающее на электричестве, потребитель домашнего хозяйства должен будет представить в самоуправление документы, удостоверяющие использование такого оборудование, а также счет за за электроэнергию, если потребление электроэнергии превышает 500 500 kWh, а цена на электроэнергию составляет 0,160 евро kWh. Законопроект предусматривает, что решение о выплате компенсации принимает самоуправление.

Если общее потребление электроэнергии домохозяйством с тепловым насосом составляет 1500 kWh, а цена электроэнергии в данном месяце достигла уровня 0,250 евро за kWh, то без компенсации стоимость электроэнергии составит 370 евро. С компенсацией затраты домохозяйства составят 325 евро.