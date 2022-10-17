Энергокризис повлияет не только на цену хлеба, но и на его качество

Стремительный рост цен на энергоресурсы, удобрения и средства защиты растений существенно влияет на себестоимость выращивания зерна. В перспективе это отразится на его качестве, а значит, и на качестве хлеба, со ссылкой на ReTV сообщает rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стремительный рост затрат существенно повлияет на цену и ассортимент хлеба в магазинах. "Для нас, как покупателей, самой большой проблемой будет не цена зерна, цена муки, а другие затраты. Это больше цены на энергоресурсы — газ, электричество, необходимые для выпечки. В сентябре мы заметили, что хлеб существенно дорожает по сравнению с предыдущими периодами, раньше в больших сетевых магазинах можно было купить и белый хлеб, и хлеб грубого помола стоимостью меньше евро, теперь такого нет", — говорит руководитель Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе.

Она надеется, что весной рост цен на основные продукты затормозится. Это, скорее всего, будет связано не с издержками производства, а со снижением покупательной способности населения. Между тем, фермеры говорят, что им следует хорошо подумать, какие культуры сеять.

"Основные культуры, конечно, останутся, но то, что урожайность и количество производимого в Латвии упадет, это однозначно, потому что мы не можем себе позволить столько использовать азотсодержащие минеральные удобрения, — объясняет председатель правления Zemnieku saeimas Юрис Лаздиньш.

Крестьяне говорят, что изменится и качество зерна. Это, в свою очередь, означает, что качество муки и хлеба, скорее всего, изменится, но конечный продукт при этом дешевле не станет.