Энтомолог: риск подхватить от клещей болезнь Лайма выше, чем получить энцефалит

В Латвии есть места, где клещи почти не встречаются, и есть такие, что буквально кишат этими насекомыми, разносящими опасные инфекции, рассказал в передаче "ТЧК" энтомолог, доктор биологических наук Волдемар Спуньгис.

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В Латвии есть места, где клещи почти не встречаются, и есть такие, что буквально кишат этими насекомыми, разносящими опасные инфекции, рассказал в передаче "ТЧК" энтомолог, доктор биологических наук Волдемар Спуньгис. Даже если вы сделали прививки от энцефалита — отдыхая на природе, в любом случае следует принимать меры предосторожности, чтобы не подвергнуться укусам этих насекомых, сообщает Rus.LSM.

Энтомолог Юрис Питеранс опубликовал твит о том, что прогулялся в лес и собрал с себя больше 50 клещей, прозвучало в передаче. На опубликованном фото нога Питеранса буквально усеяна мелкими клещиками. Не стоит поддаваться панике и думать, будто в Латвии расплодилось неимоверно много клещей, пояснил Спуньгис: такая концентрация мелких особей свидетельствует, что они недавно вылупились из кладки, оставленной самкой. Когда клещи подрастают — они расползаются по более обширной территории и рассредотачиваются. Точнее, их "развозят" на себе млекопитающие животные.

В Латвии клещи распространены неравномерно — есть биотопы почти без клещей: например, дюны, верховые болота, сосновые леса.

"Нужно смотреть по условиям: клещу нужен лес, заросший луг, ему нужны мелкопитающик или птицы, и где все нужные условия совпадают — там больше и клещей. Это — участки, заросшие травой, лиственным лесом, кустарником", - поясняет энтомолог.

Вырубки клещи тоже любят, там пасутся травоядные животные, мелкие грызуны, поэтому участки, зарастающие после лесоразработок, могут буквально кишеть клещами.

"Хочу сказать, недавно, 20-30 лет назад, у нас появился новый вид клещей — луговой клещ, он гораздо крупнее нашего и переносит все те же заболевания, что наш. И местами его концентрация в природе просто огромна! Например, под Юркалне. Там при волочении светлого полотна по земле мне попалось 250 клещей на 200 метров. (..) Но хорошая новость в том, что ему нужны мохнатые животные! У людей же волосы преимущественно только на голове. А клещи ищут место, где не голая кожа, и там присасываются. Знаю только два случая, когда луговые клещи присосались к людям", — рассказал энтомолог.

Как уберечь себя от нападения клещей на прогулке? Классическая мера предосторожности — надеть светлые брюки и заправить их в носки, одежду тоже подобрать светлую, чтобы насекомое быстро заметить.

"Я на природе каждые 10 минут осматриваю штаны. Сапоги помогают! Поскольку наши местные клещи прыгают с высоты 20-30 см. Выше уже реже. Ну и, разумеется спреи нужно использовать", - говорит Спуньгис.

К клещам, по словам Спуньгиса, следует относиться очень серьезно из-за того, что они — переносчики тяжелых заболеваний: энфецалита, боррелиоза (болезни Лайма) и некоторых других. Но не каждое насекомое инфицировано: заражено энцефалитом порядка 5% клещей (и от него есть вакцина, можно привиться), а вот боррелиозом, от которого прививки нет, заражено 40-60% клещей.

"Риск заболеть болезнью Лайма выше. Но он снижается, если очень аккуратно снимать клеща. Насекомое нельзя сжимать, нельзя капать на него маслом или водкой. Чтобы его физиологические жидкости не попали в ранку. Надо пинцетом взять голову за хоботок, повернуть и вынуть. Поскольку у хоботка имеются зубчики, и он "цементируется" в теле. И при покручивании насекомого туда-сюда эти зубчики освобождаются, и можно клеща вынуть", - добавил эксперт.