Энтузиазм в Даугавпилсе, "зеленые сертификаты" и удар по печени. Главное о Covid-19 на 14 апреля

Разрешение выбирать вакцину в Даугавпилсе активизировало жителей, Латвия претендует на дополнительные дозы AstraZeneca, от которых отказывается Дания, в ЕС дан “зеленый свет” прививочным сертификатам, а латвийские ученые рассказали, какие органы поражает Covid-19 (спойлер - почти все). Delfi коротко рассказывают главное об эпидемии Covid-19 на 14 апреля.

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Цифры: В Латвии выявлены 733 новых случая Covid-19, получены сообщения о 17 скончавшихся. В больницы поступили 64 пациента Covid-19. Всего в больницах лечатся 658 человек, 82 из них в тяжелом состоянии. От Covid-19 привиты 3013 человек.

В Литве подтверждено 1284 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека. В Эстонии за сутки выявлено 549 новых случаев коронавируса.

Разрешение выбирать вакцину в Даугавпилсе принесло плоды. В Даугавпилсской региональной больнице зарезервированы все 300 доз, сообщил rus.Lsm.lv глава больницы Григорий Семенов. Жители города стали более активно подавать заявки на вакцинацию.

Дания отказалась от AstraZeneca, Латвия готова перекупить лишние дозы. Дания станет первой страной, которая полностью отказалась от вакцин AstraZeneca после сообщений о тромбах. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс пообещал выяснить, может ли Латвия получить эти вакцины - всего 2,4 млн доз.

Эффективность Moderna - 90%, а не 94,1%. Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины от коронавируса после третьей фазы исследований.

В Латвии нет ни одного подтвержденного летального случая связанного с прививками от Covid-19. Об этом сообщила руководитель кафедры Биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня Юта Кройча. Все вакцины, используемые в ЕС, безопасны и эффективны, указала профессор.

Страны ЕС дали зеленый свет единому прививочному сертификату. COREPER согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом по введению в ЕС единых прививочных сертификатов. Решение о введении единых прививочных сертификатов в ЕС будет окончательно принято еще до начала лета. Цифровой зеленый сертификат в Латвии начнет действовать одновременно с остальной Европой, прогнозирует премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Представители общепита призывают разрешить работу летних террас. Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис рассказал, что в период чрезвычайного положения оборот предприятий общественного питания упал на 70%, а количество потребляемого пластика увеличилось вдвое. В рамках акции предприятия общественного питания и люди могут делиться в соцсетях фотографиями или видео с изображением просторных и пустых террас и гор пластикового мусора рядом с ними.

В 55 самоуправлениях на следующей неделе частично откроются школы. Из больших городов очное обучение в школах может проводиться в Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Учителям грозят увольнением за отказ прививаться. Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) получил информацию о том, что некоторые школы угрожают уволить педагогов, которые не сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщила его глава Инга Ванага.

История дня. Covid-19 способен поражать не только дыхательные пути, но и почти все органы и системы жизнеобеспечения организма. Delfi рассказывают, с какими проблемами сталкиваются люди, заболевшие Covid-19 во время болезни и после неё. У 69% выписанных из больниц пациентов жалобы разного характера остаются и через 3 месяца после начала болезни.