ЕП осудил венгерский закон, направленный против ЛГБТ. В резолюции упомянута Латвия

Европейский парламент (ЕП) "строго осуждает" недавно принятый в Венгрии закон, направленный против представителей ЛГБТ+, сообщает LETA. За принятие осуждающей резолюции проголосовали 459 депутатов, против — 147, а 58 воздержались. В резолюции в качестве негативного примера упомянута и Латвия.

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По мнению депутатов ЕП, новый закон Венгрии является "открытым нарушением ценностей, принципов и правовых актов Европейского союза", что противоречит ряду договоров и актов ЕС. Депутаты считают, что это не отдельный случай, а пример того, как в Венгрии осознанно "постепенно ликвидируют основные права".

Депутаты, поддержавшие резолюцию, призывают Европейскую комиссию начать ускоренную процедуру нарушения против Венгрии и если необходимо, например, ввести санкции за несоблюдение правил.

В резолюции авторы отметили, что Венгерские законы напоминают российский закон против "ЛГБТ пропаганды", принятый в 2013 году. Депутаты ЕП призывают комиссию углубленно исследовать финансирование кампаний, направленных против ЛГБТ+. Кроме того, в резолюции упомянута Латвия и Литва как страны, чьи законы, относящиеся к доступной несовершеннолетним информации, используются, чтобы подвергать цензуре содержание, связанное с ЛГБТ+.

Ранее парламент Венгрии практически единогласно принял закон, который под видом борьбы с педофилией запрещает в школьные образовательные материалы и телевизионные передачи для детей младше 18 лет включать информацию об ЛГБТ+. Новый закон вступит в силу 8 июля.