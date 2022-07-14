Эпидемиолог: 15% заболевших Covid-19 — вакцинированы или уже переболели

Примерно 15% латвийцев, которые сейчас заразились вирусом Covid-19, ранее уже болели коронавирусом или прошли вакцинацию. Об этом в интервью на Латвийском телевидении заявил эпидемиолог Юрий Перевозчиков, пишет LSM.lv.

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Заболеваемость среди тех, кто уже получил иммунитет — одна из причин, почему количество случаев в Латвии продолжает расти, заявил эксперт.

На это влияет более активная социализация людей, участие в мероприятиях, путешествия. Также у омикрона есть новые мутации, которые способствуют распространению болезни.

При этом наплыв ковид-пациентов в больницы умеренный, и, пока ситуация в медучреждениях стабильна, дополнительные меры безопасности не требуются, говорит Перевозчиков.

В то же время Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) призывает жителей заботиться о своей безопасности — избегать мест, где собирается много людей или использовать защитную маску.

Перевозчиков также напомнил о важности вакцинации — невакцинированные люди болеют тяжелее и умирают от коронавируса в среднем в три-четыре раза чаще, чем вакцинированные.