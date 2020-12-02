Эпидемиолог: алкоголь не является товаром первой необходимости
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Алкоголь не является товаром первой необходимости, к тому же его употребление часто связано с социализацией, которая приводит к увеличению распространения Covid-19, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на пресс-конференции в среду.

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Эксперт ЦПКЗ пояснил, что запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни не является прямым решением эпидемиологов, но они его поддерживают. "Как специалист в области здравоохранения я не могу согласиться с тем, что алкоголь — это продукт первой необходимости. Кроме того, употребление алкоголя способствует социализации", — сказал Перевощиков.

Таким образом, если для ограничения распространения Covid-19 необходимо ограничить социальные контакты и сократить число зараженных на частных мероприятиях людей, уменьшение потребления алкоголя может помочь, сказал эпидемиолог.

Как сообщалось, вчера правительство приняло решение ввести ряд более жестких ограничений в связи с постоянно ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране. Ограничения среди прочего включают запрет на продажу алкоголя и табачных изделий в магазинах в выходные и праздничные дни.

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