Эпидемиолог: беспокоиться следует, если случаи Covid-19 невозможно отследить
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Если Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC) сообщает о пяти или восьми заболевших Covid-19, источник заражения которых не установлен, это хуже, чем большое количество выявленных случаев, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша, профессор Гиртс Бригис.

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На вопрос о том, почему в последнее время заболеваемость Covid-19 так стремительно растет в Литве и Эстонии, он ответил, что в Литве самые большие цифры связаны с конкретными очагами и вспышками в коллективах.

"Большие цифры не так опасны, если известны источники инфекции", - добавил специалист.

Как сообщалось, в пятницу в Латвии выявлено 17 новых случаев Covid-19, в субботу - 10. В Эстонии в пятницу выявлен 61 случай, в субботу - 50, в Литве, соответственно, 99 и 80 новых случаев Covid-19.

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LETA

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LETA

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