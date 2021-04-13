Эпидемиолог: четвертую неделю растет количество завезенных случаев Covid-19
Foto: LETA

Уже четвертую неделю растет количество случаев Covid-19, которые завезены из-за рубежа, сообщил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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На прошлой неделе было выявлено 33 таких случая.

Больше всего случаев Covid-19 за период с 8 марта по 11 апреля завезено из Германии — 18. На втором месте по количеству случаев Египет — 13. По 12 случаев завезены из Литвы, Эстонии и Швеции, 11 случаев — с Украины, девять — из Нидерландов, семь — из Великобритании, шесть — из России.

По словам Перевощикова, большее количество случаев объясняется не только эпидемиологической ситуацией в конкретной стране, как, например, в Швеции, где заболеваемость достаточно высока, но и количеством поездок. "Чем больше людей посещает какую-то страну и возвращается, тем больше вероятность того, что среди них будет инфицированный человек", — отметил эпидемиолог.

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LETA

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