Эпидемиолог: если мы хотим улучшения ситуации, нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты от Covid-19
Foto: LETA

Общество не должно забывать о мерах индивидуальной защиты в борьбе с Covid-19, заявил во вторник после заседания правительства директор Департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контролю заболеваниями (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Эпидемиолог заявил, что увеличения охвата вакцинацией и бустерной вакцинации недостаточно для улучшения ситуации зимой.

"Мы не должны отказываться от основ — выявления случаев заражения, установления контактных лиц, карантина и изоляции в отношении контактных лиц", — указал Перевощиков.

В то же время он подчеркнул, что вакцинация, несомненно, является путем не только к сокращению распространения болезни, но и к уменьшению тяжелых случаев заболевания и смерти. Поэтому меры должны быть комплексными.

"Нам не следует забывать об индивидуальных мерах защиты. Социальное дистанцирование по-прежнему важно", — указал специалист.

По словам Перевощикова, самотестирование также позволяет выявить потенциальные источники заражения и найти контактных лиц. В результате снижается распространение вируса в коллективах и среда становится более безопасной для людей, посещающих соответствующие места получения услуг.

Как сообщалось ранее, 18 декабря может стать понятно, есть ли возможность отменить ЧС после 11 января, заявили в Министерстве здравоохранения.

До 6 декабря правительство не планирует ослаблять меры эпидемиологической безопасности.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Юрий Перевощиков SPKC Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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