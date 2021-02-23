Эпидемиолог: еженедельно Covid-19 выявляется в среднем у восьми работников индустрии красоты

Каждую неделю Covid-19 выявляется в среднем у восьми работников сферы красоты, сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на заседании правительства и совета по кризисному управлению.

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Он прокомментировал данные об отдельных случаях Covid-19 среди тех, кто работает в этой сфере. По словам Перевощикова, на прошлой неделе Covid-19 был обнаружен у шести парикмахеров, а также у семи человек, работающих в других секторах сферы красоты.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует принять окончательное решение о том, чтобы разрешить с 1 марта услуги парикмахеров, маникюра и педикюра.