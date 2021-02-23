Эпидемиолог: еженедельно Covid-19 выявляется в среднем у восьми работников индустрии красоты
Foto: Pixabay

Каждую неделю Covid-19 выявляется в среднем у восьми работников сферы красоты, сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на заседании правительства и совета по кризисному управлению.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он прокомментировал данные об отдельных случаях Covid-19 среди тех, кто работает в этой сфере. По словам Перевощикова, на прошлой неделе Covid-19 был обнаружен у шести парикмахеров, а также у семи человек, работающих в других секторах сферы красоты.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует принять окончательное решение о том, чтобы разрешить с 1 марта услуги парикмахеров, маникюра и педикюра.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

15

Source

LETA

Tags

Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса

От владельца

Engures nov.,
800€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Talsu nov.,
178 000€
Ādažu nov.,
455 000€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Ādažu nov.,
197 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€