Эпидемиолог: массовая вакцинация против обезьяньей оспы пока не рассматривается

Массовая вакцинация против обезьяньей оспы пока не рассматривается. Об этом в передаче Spried ar "Delfi" на портале Delfi сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Он указал, что оспа обезьян распространяется во время тесного контакта. Это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, и, как и в случае с ветряной оспой, все жидкости в организме человека становятся заразными. Особенно поражения кожи, которые появляются в виде волдырей.

По словам Перевощикова, несмотря на то, что уже выявлено более 450 случаев обезьяньей оспы, вероятность встречи с инфицированным ничтожна. Кроме того, если человек болен, он, скорее всего, будет находиться дома или иным образом ограничит контакты с другими людьми.

Универсальная мера — не контактировать с человеком, у которого есть симптомы болезни. В свою очередь, вторая универсальная мера — мытье рук, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в Латвии выявлены два случая заболевания оспой обезьян.

SPKC начал эпидемиологическое расследование в связи со вторым подтвержденным случаем обезьяньей оспы в Латвии. Оба пациента имели одинаковые риски заражения за пределами страны.

Как сообщили в SPKC, первый больной — взрослый в возрастной группе до 50 лет с легким течением болезни. Он заразился вирусом за границей. На данный момент пациент находится под наблюдением медиков.

Второй больной также входит в возрастную группу до 50 лет, заболевание протекает легко, за его состоянием следят врачи. SPKC организовал стандартные мероприятия для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее Перевощиков сообщал, что первый случай оспы обезьян в мире был выявлен в начале мая, он был связан с путешествием пациента в Нигерию. На данный момент в мире зарегистрировано более 500 случаев обезьяньей оспы, из них более 300 случаев выявлены в Европейском союзе (ЕС). Между тем, в ЕС пока не зарегистрировано ни одного случая смерти от этой болезни.

Возможные симптомы заболевания — повышенная до 38-39 градусов температура тела, сильные головные боли, боль в спине и высыпания, которые могут появиться на ладонях и стопах, а также увеличение лимфатических узлов, объяснила главная эпидемиолог Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна.