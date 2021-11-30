Эпидемиолог: на прошлой неделе заболевамость коронавирусом стремительнее увеличивалась среди вакцинированных, но это ожидаемо
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На прошлой неделе инфекция Covid-19 быстрее распространялась среди привитого населения — число новых случаев выросло на 13,4% среди вакцинированных и на 9,7% среди невакцинированных, рассказал эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. Это объясняется различием в ограничениях для разных групп, объяснил эксперт.

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Специалисты и ранее говорили, что Covid-19 будут все чаще обнаруживать среди вакцинированных жителей – ведь доля вакцинированных в обществе становится больше. При этом важно понимать, что главная задача вакцинации — не предотвратить инфицирование, а защитить от особо тяжелого течения болезни Сovid-19 и предотвратить летальный исход.

Среди 3762 заболевших на прошлой неделе 59,7% не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 2535 или 40,3% были вакцинированы.

При этом вакцинация дает очень положительный эффект, считает Перевощиков. Риск заражения среди невакцинированных людей был вдвое выше, чем среди вакцинированных, а вероятность госпитализации невакцинированных людей была в 3,7 раза выше. Судя по показателям смертности, в этом плане защитный эффект вакцинации еще более заметен, говорит эксперт.

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