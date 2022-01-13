Эпидемиолог не понимает решение правительства не требовать бустерной вакцинации для работы
Foto: DELFI

Решение правительства Латвии, которое позволяет людям, которые были привиты, но не получили бустерную вакцину от Covid-19, работать очно, вызывает недоумение, сказала доцент медицинского факультета Латвийского университета Лилиана Цивьяне журналу Ir.

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"Я очень обеспокоена тем, что мы не понимаем разницы между "привитым" и "защищенным". Человек, который был привит, но не получил бустерной вакцины, не защищен", — заявила она.

По ее мнению, политики "пытаются заигрывать с антиваксерами, чтобы не было протестов". "Нам говорят, что ограничения будут продлены. Какие ограничения? У нас вообще нет реальных ограничений", — продолжила Цивьяне, которая считает, что мягкие решения продиктованы и приближающимися выборами в Сейм.

На просьбу уточнить, является ли омикрон-штамм коронавируса более легким, чем дельта, эпидемиолог ответила, что следует избегать слов "более мягкий", хотя правда, что омикрон меньше поражает легкие и вызывает меньше пневмоний.

"Смертность от пневмонии, скорее всего, будет ниже, — сказала эксперт, — но вирус быстро распространяется. Так что велика вероятность, что в больницах по-прежнему будет много тяжелобольных".

Как отмечает Цивьяне, и в случае омикрона возможны так называемые лонг-ковид и мультисистемный воспалительный синдром у детей.

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