Эпидемиолог: несоблюдение новых ограничений увеличит число "ковидных" пациентов на несколько сотен

Эпидемиолог Никита Троянский считает, что если общество будет строго соблюдать новые ограничения, направленные против распростронения инфекции Covid-19, то к концу года в больницах будут лечиться около 600 пациентов с Covid-19, а игнорирование ограничений увеличит количество стационарных пациентов примерно до 900. Такое мнение он выразил в передаче "900 секунд" телеканала TV3.

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По словам эпидемиолога, если бы в Латвии был более высокий охват вакцинацией, то в стране не было бы такого высокого уровня смертности и такого количества стационарных пациентов. Но, учитывая вялый интерес жителей к вакцинации против других вирусов, можно предположить, что в целом люди в Латвии не имеют ярко выраженной привычки делать прививки. Он признал, что охват вакцинацией пожилых людей также значительно вырос за последние недели, но в этом направлении еще нужно поработать.

Оценивая эффективность ограничений, Троянский сказал, что, по его мнению, ограничения следовало ввести раньше. "Я не буду говорить, кто за это несет ответственность, потому что считаю, что за это ответственны все — политики, эксперты и общественность. Политики определенно должны были гораздо раньше объяснять, что ограничения будут необходимы. Необходимо совмещать вакцинацию с другими методами борьбы против Covid-19", — отметил эксперт.

Троянский добавил, что в некоторых странах вновь вводятся строгие ограничения и комендантский час, но в этих государствах при быстром распространении болезни уровень смертности во много раз ниже, чем в Латвии, что можно объяснить более широким охватом вакцинацией.

Чтобы избежать нового локдауна в Латвии, особенно важно строго соблюдать ограничения, которые действуют в стране с сегодняшнего дня. По мнению эпидемиолога, в рамках таких ограничений наступит период застоя — уровень заболеваемости будет стабильным, но по мере увеличения охвата вакцинацией количество госпитализированных пациентов будет постепенно уменьшаться.

"Повода для большого оптимизма нет, потому что, по нашим оценкам, к новому году в больницах в лучшем случае будет около 600 человек, а это приведет к большому количеству смертей", — сказал Троянский, добавив, что в случае несоблюдения жителями ограничений число зараженных коронавирусом пациентов в больницах может увеличиться до 900.

"Сейчас важно строго контролировать ограничения, чтобы люди наконец научились правильно натягивать маску", — заключил эксперт.