Эпидемиолог: новых гигантских волн Covid-19 быть не должно, но заболеваемость осенью вырастет

Гигантских волн Covid-19, которые были в 2020 и 2021 году, скорее всего, не будет, но осенью из-за сезонных факторов и снижения иммунитета у люди снова будут болеть этим вирусом чаще, предупредил в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 эпидемиолог из Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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"Волны заболеваемости Covid-19 были и будут. Но они, видимо, больше уже никогда не достигнут того, что мы видели в начале пандемии, когда было распространение изначального уханьского штамма, потом вариантов Альфа и Дельта. Я имею в виду по количеству не только заболевших, но и госпитализаций и смертей", — цитирует Перевощикова портал Rus.Lsm.lv.

По его словам, о Европе бродят несколько новых вариантов омикрона — их удельный вес (в общем числе ковидных случаев) в последнее время вырос, но распространение этих штаммов не приводит к повышению тяжести заболевания. В Латвии такого малого количества госпитализированных с коронавирусом не было с начала пандемии, тяжелых случаев 1-2 в неделю, а умирает примерно один человек в неделю.

Поскольку осенью люди будут больше времени проводить в закрытых помещениях (особенно дети, которые пойдут в школу), заболеваемость снова вырастет. Поэтому, советует эпидемиолог, стоит сделать прививку. Сезонная вакцинация против ковида будет предлагаться вместе с вакцинацией против гриппа.