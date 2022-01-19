Эпидемиолог: нынешняя волна Covid-19 может продлиться до конца февраля

В настоящий момент Латвия находит в начале новой волны распространения Covid-19. Эта волна может продлиться по меньшей мере до конца февраля. Такое мнение в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал эпидемиолог и специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.

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Он полагает, что волна омикрона в Латвии будет более продолжительной и тяжелой, чем в других европейских странах. Такой прогноз эксперт связывает с более низким уровнем вакцинации, особенно в группах риска.

Хотя омикрон мягче дельты, многие люди попадут в больницы и могут умереть. Через пару недель ожидается наплыв пациентов в стационарах. При худшем сценарии число госпитализированных может превысить несколько тысяч.

Троянский считает, что требование о ношении медицинских масок и респираторов — правильный шаг, но недостаточный, поэтому до конца февраля в Латвии следует ограничить социальную и культурную жизнь, занятие спортом в помещениях и, возможно, на открытом воздухе.