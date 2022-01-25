Эпидемиолог: очень строгие ограничения не всегда эффективны

По мнению эпидемиолога Никиты Троянского, введение очень строгих ограничительных мер не всегда эффективно, сообщил эпидемиолог порталу Delfi.Всегда нужно искать правильный для данного времени и обстоятельств баланс. На данный момент "домоседство" не выглядит лучшим вариантом.

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Троянский считает, что введение строгих ограничений или так называемого "домоседства", в результате, может привести к тому, что к весне Латвию накроет новая волна заболеваемости. "Очень строгие ограничения не всегда эффективны, потому что после их отмены, заболевания и госпитализации опять начинают расти, - сообщил он порталу Delfi. - Поэтому необходимо найти правильную строгость ограничений, чтобы сдержать рост заболеваний и последующих госпитализаций".

Также Никита Троянский призвал жителей не откладывать бустерную вакцинацию, чтобы обезопасить себя от Covid-19.

Мнение эпидемиолога относительно того, что в Латвии в данный момент не стоит вводить очень строгие ограничения, поддержал и семейный врач Айнис Дзалбс.

"Ограничения должны быть такими, чтобы все не заболели разом, а рост заболеваемости был бы плавным", — резюмировал врач, добавив, что семейные врачи работают с большой нагрузкой, поэтом Ассоциация семейных врачей обратилась в Минздрав с просьбой отправить на практику в феврале и марте студентов медвузов.