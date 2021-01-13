Отрицательный результат теста на Covid-19 не дает въезжающим в Латвию лицам права не соблюдать самоизоляцию, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Эпидемиолог напомнил, что ряд стран Европейского союза ужесточил меры безопасности при въезде в связи с распространением нового штамма Covid-19. В связи с появлением нового штамма вируса важно предотвратить его международное распространение, поскольку он значительно более заразен, чем ранее известный.

Перевощиков отметил, что ряд стран принял решение ввести обязательный тест на Covid-19 при въезде. "Для нас важно добиться безопасности пассажиров. Стандартом для прохождения теста является 72 часа до выезда из страны. Срок 72 часа относится не к получению результата, а к сдаче анализа", — подчеркнул он.

Перевощиков добавил, что даже при получении негативного результата теста на Covid-19 въезжающий в Латвию человек должен соблюдать самоизоляцию.

"Тест показывает, присутствует ли вирус на конкретную дату. Инкубационный период составляет 14 дней, и не исключено, что тест проводился на ранней стадии инкубационного периода. Человек может заразиться после проведения теста или во время поездки. Поэтому наличие теста не освобождает человека от дальнейшей самоизоляции", — подчеркнул Перевощиков, добавив, что самоизоляция — крайне важная мера безопасности.