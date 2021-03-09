Эпидемиолог озвучил "сценарий D", который позволит к маю снизить заболеваемость Covid-19 до 60 случаев
Foto: F64

Строгие ограничения могут снизить двухнедельную кумулятивную заболеваемость Covid-19 до 60 случаев на 100 000 населения к 1 мая, что более чем в семь раз меньше, чем в настоящее время, заявил на заседании правительства эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Перевощиков обозначил четыре сценария в зависимости от жесткости принимаемых мер и их влияния на эпидемиологическую ситуацию.

При самом жестком сценарии D ситуация будет развиваться аналогично Ирландии и Великобритании, где при строгих ограничениях заболеваемость снижалась примерно на 30% в неделю. Следовательно, и в Латвии к 1 мая можно будет снизить заболеваемость до 60 случаев на 100 000 населения, или на 140 случаев меньше, чем необходимо для смягчения ограничений.

В свою очередь, сценарий А или "усиление" предполагает при текущей динамике введение ограничений, которые компенсируют распространение нового штамма Covid-19. По сценарию B существующие меры остаются неизменными, а сценарий C предполагает снижение эффективности существующих мер из-за усталости населения, несоблюдения мер и их смягчения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

Юрий Перевощиков Коронавирус D
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее