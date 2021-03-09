Эпидемиолог озвучил "сценарий D", который позволит к маю снизить заболеваемость Covid-19 до 60 случаев

Строгие ограничения могут снизить двухнедельную кумулятивную заболеваемость Covid-19 до 60 случаев на 100 000 населения к 1 мая, что более чем в семь раз меньше, чем в настоящее время, заявил на заседании правительства эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Юрий Перевощиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перевощиков обозначил четыре сценария в зависимости от жесткости принимаемых мер и их влияния на эпидемиологическую ситуацию.

При самом жестком сценарии D ситуация будет развиваться аналогично Ирландии и Великобритании, где при строгих ограничениях заболеваемость снижалась примерно на 30% в неделю. Следовательно, и в Латвии к 1 мая можно будет снизить заболеваемость до 60 случаев на 100 000 населения, или на 140 случаев меньше, чем необходимо для смягчения ограничений.

В свою очередь, сценарий А или "усиление" предполагает при текущей динамике введение ограничений, которые компенсируют распространение нового штамма Covid-19. По сценарию B существующие меры остаются неизменными, а сценарий C предполагает снижение эффективности существующих мер из-за усталости населения, несоблюдения мер и их смягчения.