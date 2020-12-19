Эпидемиолог: правительство ввело ограничения вынужденно, так как не могло полагаться на сознательность людей

Правительство ввело ограничения вынужденно, так как не могло полагаться на сознательность людей в избегании контактов, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гиртс Бригис.

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Практика и опыт показывают, что на аналитический подход людей к ситуации нельзя полагаться. Это означает, что необходимо принимать принудительные меры для уменьшения контактов. "Следовательно, в данной ситуации нет другого выхода", — добавил Брикис.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что, если эпидемиологическая ситуация по Covid-19 не изменится в течение десяти дней, необходимо будет ввести серьезные ограничения на передвижение.

Комментируя предположение премьера о том, что ограничения на передвижение следовало бы вводить сразу, Бригис заявил, что существует возможность значительного улучшения ситуации, что позволит избежать более строгих ограничительных мер.

В любом случае, чтобы общественность положительно восприняла более строгие ограничения, государство должно иметь очень веские аргументы в пользу их необходимости, добавил специалист.

"Очевидно, премьер-министр и министр здравоохранения все еще надеются на добросовестность людей и усилия по соблюдению установленных ограничений", — отметил он.

Улдис Митенбергс, глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии, сказал агентству LЕТА, что подробно не читал решение правительства, но полагается на рекомендации местных экспертов.