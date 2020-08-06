Эпидемиолог: реальное количество больных Covid-19 в Латвии не превышает 1% населения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Фактическое количество зараженных Covid-19 в Латвии может быть выше, чем официальные цифры, но оно не превышает 1% населения, заявил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Серологические исследования, или тесты на антитела, дающее более верное представление о распространении Covid-19, уже делаются в Эстонии, а в Латвии только планируются.

На вопрос о случаях, когда в ходе эпидемиологического расследования не удалось установить источник заражения, Перевощиков ответил, что сегодня выявлено два таких случая, так как люди посещали общественные места и не указали конкретные контакты. Однако, по словам специалиста, таких случаев намного меньше, чем тех, которые удается отследить, причем количество неотслеживаемых случаев не растет.

Из сегодняшних зараженных известно, что четыре человека заразились за границей — в Сербии, Бельгии, Ирландии и Люксембурге, а один случай, вероятно, связан с контактами с человеком, побывавшим за границей.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1829 тестов на Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания, в том числе половина связана со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии.

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LETA

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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