Эпидемиолог: с ростом заболеваемости Covid в Литве и Эстонии она может вырасти и в Латвии

C ростом заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии она может вырасти и в Латвии, так как между странами Балтии действует режим свободного перемещения, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гиртс Бригис.

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Прирост заболеваемости наблюдается и в большинстве стран Европы, поэтому он не исключает, что это затронет и Латвию. В Литве уровень заболеваемости приблизился к 16 случаям на 100 000 населения, и, если этот показатель будет достигнут, приехавшим из Литвы придется соблюдать в Латвии двухнедельную самоизоляцию. По мнению Бригиса, сухопутную границу закрывать нельзя, и это не будет сделано.

Говоря о 18 новых случаях Covid-19 в Латвии в среду, профессор выразил мнение, что по данным одного дня нельзя судить о росте заболеваемости, "цифры невелики, и такой диапазон колебаний допустим".

В Эстонии в четверг было выявлено 14 новых случая заболевания, в Литве — 36.